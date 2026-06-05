Exposition de peintures de Mme Minet-Coppere Bureau d’information touristique Otéli Cadillac-sur-Garonne
Exposition de peintures de Mme Minet-Coppere Bureau d’information touristique Otéli Cadillac-sur-Garonne samedi 6 juin 2026.
Cadillac-sur-Garonne
Exposition de peintures de Mme Minet-Coppere
Bureau d’information touristique Otéli 2 rue du Cros Cadillac-sur-Garonne Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 09:30:00
fin : 2026-07-06 12:30:00
Date(s) :
2026-06-06
Exposition de peintures abstraites de Mme Minet Coppere à l’office de tourisme. .
Bureau d’information touristique Otéli 2 rue du Cros Cadillac-sur-Garonne 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 04 57 03 laurenceminet0@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Exposition de peintures de Mme Minet-Coppere
L’événement Exposition de peintures de Mme Minet-Coppere Cadillac-sur-Garonne a été mis à jour le 2026-06-02 par La Gironde du Sud
À voir aussi à Cadillac-sur-Garonne (Gironde)
- L’Entre-deux-Mers fête l’Agriculture & l’Alimentation – Maison des Vins de Cadillac, Maison des Vins de Cadillac, Cadillac-sur-Garonne 5 juin 2026
- Grand concert de trompes de chasse Cadillac-sur-Garonne 5 juin 2026
- Journées portes ouvertes dans la région des Premières Côtes de Bordeaux Maison des vins de Cadillac Cadillac-sur-Garonne 6 juin 2026
- Fermes en Fête – Spiru’Bulle, Spiru’Bulle, 6 Chemin des Hourquets, Cadillac-sur-Garonne 6 juin 2026
- L’Entre-deux-Mers fête l’Agriculture & l’Alimentation – Château Fayau, Château Fayau, Cadillac-sur-Garonne 6 juin 2026