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Exposition de peintures de Mme Minet-Coppere Bureau d’information touristique Otéli Cadillac-sur-Garonne

Exposition de peintures de Mme Minet-Coppere Bureau d’information touristique Otéli Cadillac-sur-Garonne

Exposition de peintures de Mme Minet-Coppere Bureau d’information touristique Otéli Cadillac-sur-Garonne samedi 6 juin 2026.

Lieu : Bureau d'information touristique Otéli

Adresse : 2 rue du Cros

Ville : 33410 Cadillac-sur-Garonne

Département : Gironde

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : lundi 6 juillet 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif :

Cadillac-sur-Garonne

Exposition de peintures de Mme Minet-Coppere

Bureau d’information touristique Otéli 2 rue du Cros Cadillac-sur-Garonne Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 09:30:00
fin : 2026-07-06 12:30:00

Date(s) :
2026-06-06

Exposition de peintures abstraites de Mme Minet Coppere à l’office de tourisme.   .

Bureau d’information touristique Otéli 2 rue du Cros Cadillac-sur-Garonne 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 04 57 03  laurenceminet0@gmail.com

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English : Exposition de peintures de Mme Minet-Coppere

L’événement Exposition de peintures de Mme Minet-Coppere Cadillac-sur-Garonne a été mis à jour le 2026-06-02 par La Gironde du Sud

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