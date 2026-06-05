Exposition de peintures de Mme Minet-Coppere Bureau d’information touristique Otéli Cadillac-sur-Garonne

Cadillac-sur-Garonne

Exposition de peintures de Mme Minet-Coppere

Bureau d’information touristique Otéli 2 rue du Cros Cadillac-sur-Garonne Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 09:30:00

fin : 2026-07-06 12:30:00

Date(s) :

2026-06-06

Exposition de peintures abstraites de Mme Minet Coppere à l’office de tourisme. .

Bureau d’information touristique Otéli 2 rue du Cros Cadillac-sur-Garonne 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 04 57 03 laurenceminet0@gmail.com

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English : Exposition de peintures de Mme Minet-Coppere

L’événement Exposition de peintures de Mme Minet-Coppere Cadillac-sur-Garonne a été mis à jour le 2026-06-02 par La Gironde du Sud