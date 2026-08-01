Exposition de peintures de Nelly Techer Fauconnier Charroux
samedi 8 août 2026 · Charroux
Informations pratiques
Charroux
Exposition de peintures de Nelly Techer Fauconnier
Galerie du Sophora Charroux Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 10:00:00
fin : 2026-08-21 19:00:00
Date(s) :
2026-08-08
Découvrez l’univers de Nelly Techer Fauconnier à la Galerie du Sophora à Charroux. Une exposition de peintures animalières et figuratives où la beauté de la nature s’exprime à travers des œuvres saisissantes. Vernissage le 8 août à 18 h.
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Galerie du Sophora Charroux 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 19 89 09 90 nelly03800@hotmail.fr
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English :
Discover the world of Nelly Techer Fauconnier at the Galerie du Sophora in Charroux. An exhibition of animal and figurative paintings where the beauty of nature is expressed through striking works. Opening reception on August 8 at 6 p.m.
L’événement Exposition de peintures de Nelly Techer Fauconnier Charroux a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de tourisme Val de Sioule
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