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AGENDA · Charroux

Exposition peintures rue de l’horloge Charroux

samedi 15 août 2026 · rue de l'horloge · Charroux

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
vendredi 21 août 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
rue de l'horloge
Adresse
Salle d'expositions Louis TELLIER
Ville
03140 Charroux
Département
Allier
Tarif

Charroux

Exposition peintures

rue de l’horloge Salle d’expositions Louis TELLIER Charroux Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 10:00:00
fin : 2026-08-21 19:00:00

Date(s) :
2026-08-15

Exposition des œuvres de Dominique ARNAUD et Gilles DESSAILLY.
  .

rue de l’horloge Salle d’expositions Louis TELLIER Charroux 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes   mairiecharroux03@orange.fr

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English :

Exhibition of works by Dominique ARNAUD and Gilles DESSAILLY.

L’événement Exposition peintures Charroux a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de tourisme Val de Sioule

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