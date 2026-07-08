Exposition peintures rue de l’horloge Charroux

Informations pratiques

Charroux

Exposition peintures

rue de l’horloge Salle d’expositions Louis TELLIER Charroux Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 10:00:00

fin : 2026-08-21 19:00:00

Date(s) :

2026-08-15

Exposition des œuvres de Dominique ARNAUD et Gilles DESSAILLY.

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rue de l’horloge Salle d’expositions Louis TELLIER Charroux 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes mairiecharroux03@orange.fr

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English :

Exhibition of works by Dominique ARNAUD and Gilles DESSAILLY.

L’événement Exposition peintures Charroux a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de tourisme Val de Sioule