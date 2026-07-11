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AGENDA · Charroux

Escales en scène Charroux

lundi 10 août 2026 · Charroux

Escales en scène Charroux

Informations pratiques

Début
lundi 10 août 2026
Fin
lundi 10 août 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
Jardin de la Maison du Pays Charlois
Ville
86250 Charroux
Département
Vienne
Tarif

Charroux

Escales en scène

Jardin de la Maison du Pays Charlois Charroux Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10 20:30:00
fin : 2026-08-10

Date(s) :
2026-08-10

PROGRAMME À CONFIRMER

20h30 Cabaret   .

Jardin de la Maison du Pays Charlois Charroux 86250 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 25 38 05  ciedelatrace@gmail.com

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English : Escales en scène

L’événement Escales en scène Charroux a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou

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