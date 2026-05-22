Atelier tissage Rue Saint-Sulpice Charroux

Charroux

Atelier tissage

Rue Saint-Sulpice Maison des Arts Charroux Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 14:30:00

fin : 2026-08-26 16:30:00

Date(s) :

2026-08-26

Atelier proposé par Louisa de Potions Essentielles. .

Rue Saint-Sulpice Maison des Arts Charroux 86250 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 03 68 36 potionsessentielles@gmail.com

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English : Atelier tissage

L’événement Atelier tissage Charroux a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou