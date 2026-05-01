Exposition de peintures des artistes Pascale Galaud et Camille Béguier Place Charles de Gaulle Objat

Objat

Exposition de peintures des artistes Pascale Galaud et Camille Béguier

Place Charles de Gaulle Médiathèque Objat Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28 15:00:00

fin : 2026-06-02 18:00:00

Date(s) :

2026-05-28 2026-05-29 2026-05-30 2026-05-31 2026-06-01 2026-06-02 2026-06-03 2026-06-04 2026-06-05 2026-06-06 2026-06-07

Exposition de peintures de Pascale Galaud et Camille Béguier.

Vernissage samedi 27 septembre de 14h30 à 16h30

Gratuit .

Place Charles de Gaulle Médiathèque Objat 19130 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 25 26 77

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English : Exposition de peintures des artistes Pascale Galaud et Camille Béguier

L’événement Exposition de peintures des artistes Pascale Galaud et Camille Béguier Objat a été mis à jour le 2026-05-14 par Brive Tourisme