Exposition de peintures des artistes Pascale Galaud et Camille Béguier Place Charles de Gaulle Objat
Exposition de peintures des artistes Pascale Galaud et Camille Béguier Place Charles de Gaulle Objat jeudi 28 mai 2026.
Objat
Exposition de peintures des artistes Pascale Galaud et Camille Béguier
Place Charles de Gaulle Médiathèque Objat Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28 15:00:00
fin : 2026-06-02 18:00:00
Date(s) :
2026-05-28 2026-05-29 2026-05-30 2026-05-31 2026-06-01 2026-06-02 2026-06-03 2026-06-04 2026-06-05 2026-06-06 2026-06-07
Exposition de peintures de Pascale Galaud et Camille Béguier.
Vernissage samedi 27 septembre de 14h30 à 16h30
Gratuit .
Place Charles de Gaulle Médiathèque Objat 19130 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 25 26 77
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English : Exposition de peintures des artistes Pascale Galaud et Camille Béguier
L’événement Exposition de peintures des artistes Pascale Galaud et Camille Béguier Objat a été mis à jour le 2026-05-14 par Brive Tourisme
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