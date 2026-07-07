Exposition de peintures Des billes plein les poches Saumur

Informations pratiques

Saumur

Exposition de peintures Des billes plein les poches

6 rue Corneille Saumur Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 11:00:00

fin : 2026-07-27 18:30:00

Date(s) :

2026-07-14

Hubert Tricot vous invite à découvrir ses peintures d’acryliques sur papier à travers son exposition intitulée des billes plein les poches .

Au milieu de ce monde qui met en péril la perception même de la réalité ; celui qui regarde, à du vague à l’âme.

Hubert Tricot regarde, mais à la distance de l’ironie.

La peinture est sa langue maternelle il la parle couramment.

Ne se contentant pas de surplomber le spectateur par la technique, il va chercher chez lui un point de complicité sur lequel bâtir une perspective.

Un point de fuite sémantique.

Dans cette exposition, il suscite la nostalgie d’un temps qui, s’il est révolu, n’en est pas moins à l’œuvre en chacun de nous.

On mesure devant les cahiers, combien l’école brandissait des armes inadaptées au futur contre lequel elle nous préparait. Nous y sommes plongés aujourd’hui, incrédules.

Ici le peintre nous donne à voir que l’école enseigne des vérités subversives, tout en maintenant l’ordre dans ses rangs.

Elle nuit à la cohérence des personnalités, et ce faisant, à la cohésion sociale.

Au travers de la cuirassé du temps, Hubert Tricot lance un regard tendre sur une autre époque.

Ses enfants disparaissent.

Mais on sent toute la vivacité qui les anime, abrités qu’ils sont dans le microcosme de l’artiste.

On le sent prêt à se battre pour un calot.

Texte Suzanne Touvay

PRECISIONS HORAIRES

Du 14/07 au 27/07/2026 tous les jours de 11h à 18h30. .

6 rue Corneille Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 83 83 41 60 hubert.tricot@orange.fr

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English :

Hubert Tricot invites you to discover his acrylic paintings on paper through his exhibition titled des billes plein les poches.

L’événement Exposition de peintures Des billes plein les poches Saumur a été mis à jour le 2026-07-02 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME