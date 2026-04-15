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Exposition de peintures et dessins de Laurent Zanotti  “Imaginaire et Japon”, Médiathèque Côte Pavée, Toulouse

Exposition de peintures et dessins de Laurent Zanotti  “Imaginaire et Japon”, Médiathèque Côte Pavée, Toulouse

Exposition de peintures et dessins de Laurent Zanotti  “Imaginaire et Japon”, Médiathèque Côte Pavée, Toulouse mardi 28 avril 2026.

Lieu : Médiathèque Côte Pavée

Adresse : 125 Avenue Jean Rieux, 31400 Toulouse, France

Ville : 31400 Toulouse

Département : Haute-Garonne

Début : mardi 28 avril 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Exposition de peintures et dessins de Laurent Zanotti  “Imaginaire et Japon” 28 avril – 27 juin Médiathèque Côte Pavée Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-28T14:00:00+02:00 – 2026-04-28T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-27T10:00:00+02:00 – 2026-06-27T17:00:00+02:00

Du 28 avril au 27 juin 2026
Laurent Zanotti explore différents univers oniriques liés au jeu vidéo et à la culture japonaise. La couleur occupe une place centrale dans sa pratique. Il utilise des techniques traditionnelles : gouache, crayon de couleur et pierre noire, lui permettentant de construire des atmosphères riches et sensibles. Son processus de création se fait sur papier : des premières recherches aux dessins finalisés. L’ordinateur n’intervenant qu’à la fin.
Médiathèque Côte Pavée

Médiathèque Côte Pavée 125 Avenue Jean Rieux, 31400 Toulouse, France Toulouse 31400 Bonhoure / Guilheméry / Château de l’Hers / Limayrac / Côte Pavée Haute-Garonne Occitanie 05 67 72 84 50 https://bibliotheque.toulouse.fr/mediatheque-cote-pavee La bibliothèque qui date de 1969 a été reconstruite en 2002 sur 674 m2 Bus : ligne 22 – station LeygueVélô-Toulouse : station 206 – 20, avenue Armand-Leygue
Laurent Zanotti explore différents univers oniriques liés au jeu vidéo et à la culture japonaise. japon Yokaï

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