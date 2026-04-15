Exposition de peintures et dessins de Laurent Zanotti  “Imaginaire et Japon”, Médiathèque Côte Pavée, Toulouse

Exposition de peintures et dessins de Laurent Zanotti “Imaginaire et Japon” 28 avril – 27 juin Médiathèque Côte Pavée Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-28T14:00:00+02:00 – 2026-04-28T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-27T10:00:00+02:00 – 2026-06-27T17:00:00+02:00

Du 28 avril au 27 juin 2026

Laurent Zanotti explore différents univers oniriques liés au jeu vidéo et à la culture japonaise. La couleur occupe une place centrale dans sa pratique. Il utilise des techniques traditionnelles : gouache, crayon de couleur et pierre noire, lui permettentant de construire des atmosphères riches et sensibles. Son processus de création se fait sur papier : des premières recherches aux dessins finalisés. L’ordinateur n’intervenant qu’à la fin.

Médiathèque Côte Pavée

Médiathèque Côte Pavée 125 Avenue Jean Rieux, 31400 Toulouse, France Toulouse 31400 Bonhoure / Guilheméry / Château de l’Hers / Limayrac / Côte Pavée Haute-Garonne Occitanie 05 67 72 84 50 https://bibliotheque.toulouse.fr/mediatheque-cote-pavee La bibliothèque qui date de 1969 a été reconstruite en 2002 sur 674 m2 Bus : ligne 22 – station LeygueVélô-Toulouse : station 206 – 20, avenue Armand-Leygue

Laurent Zanotti explore différents univers oniriques liés au jeu vidéo et à la culture japonaise. japon Yokaï