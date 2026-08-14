Exposition de peintures Marie-Agnès Gualda Rue Sainte Lucie Mirmande

Informations pratiques

Mirmande

Exposition de peintures Marie-Agnès Gualda

Rue Sainte Lucie Chapelle Sainte Lucie Mirmande Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-08-14

fin : 2026-08-25

Date(s) :

2026-08-14

Histoires en couleurs . Ici la couleur ouvre le chemin de l’imaginaire. Elle est le fil rouge de ces histoires sans paroles.

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Rue Sainte Lucie Chapelle Sainte Lucie Mirmande 26270 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes marieagnes.gualda@sfr.fr

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English :

Stories in Color. Here, color opens the door to the imagination. It is the common thread running through these wordless stories.

L’événement Exposition de peintures Marie-Agnès Gualda Mirmande a été mis à jour le 2026-08-02 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme