Exposition de peintures Marie-Agnès Gualda Rue Sainte Lucie Mirmande
vendredi 14 août 2026 · Rue Sainte Lucie · Mirmande
Informations pratiques
Mirmande
Exposition de peintures Marie-Agnès Gualda
Rue Sainte Lucie Chapelle Sainte Lucie Mirmande Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-08-14
fin : 2026-08-25
Date(s) :
2026-08-14
Histoires en couleurs . Ici la couleur ouvre le chemin de l’imaginaire. Elle est le fil rouge de ces histoires sans paroles.
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Rue Sainte Lucie Chapelle Sainte Lucie Mirmande 26270 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes marieagnes.gualda@sfr.fr
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English :
Stories in Color. Here, color opens the door to the imagination. It is the common thread running through these wordless stories.
L’événement Exposition de peintures Marie-Agnès Gualda Mirmande a été mis à jour le 2026-08-02 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme
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