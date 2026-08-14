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AGENDA · Mirmande

Exposition de peintures Marie-Agnès Gualda Rue Sainte Lucie Mirmande

vendredi 14 août 2026 · Rue Sainte Lucie · Mirmande

Informations pratiques

Début
vendredi 14 août 2026
Fin
mardi 25 août 2026
Lieu
Rue Sainte Lucie
Adresse
Chapelle Sainte Lucie
Ville
26270 Mirmande
Département
Drôme
Tarif

Mirmande

Exposition de peintures Marie-Agnès Gualda

Rue Sainte Lucie Chapelle Sainte Lucie Mirmande Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-08-14
fin : 2026-08-25

Date(s) :
2026-08-14

Histoires en couleurs . Ici la couleur ouvre le chemin de l’imaginaire. Elle est le fil rouge de ces histoires sans paroles.
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Rue Sainte Lucie Chapelle Sainte Lucie Mirmande 26270 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes   marieagnes.gualda@sfr.fr

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English :

Stories in Color. Here, color opens the door to the imagination. It is the common thread running through these wordless stories.

L’événement Exposition de peintures Marie-Agnès Gualda Mirmande a été mis à jour le 2026-08-02 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme

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