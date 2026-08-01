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AGENDA · Mirmande

Stage de céramique avec Vianney Clausse Mirmande

vendredi 14 août 2026 · Mirmande

Informations pratiques

Début
vendredi 14 août 2026
Fin
lundi 17 août 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
1220 route des granges
Ville
26270 Mirmande
Département
Drôme
Tarif
780 780 880 tarif unique

Mirmande

Stage de céramique avec Vianney Clausse

1220 route des granges Mirmande Drôme

Tarif : 780 – 780 – 880 EUR

tarif unique

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 09:00:00
fin : 2026-08-17 18:00:00

Date(s) :
2026-08-14

Quatre jours pour développer un projet personnel en modelage du grès, entre accompagnement technique, visites céramiques à Cliousclat et Dieulefit, pratiques de recentrage, nature et partage. Hébergement, repas et matériel.
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1220 route des granges Mirmande 26270 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 68 51 56 40  vianneyclausse@gmail.com

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English :

Four days to develop a personal project in stoneware modeling, featuring technical guidance, visits to pottery studios in Cliousclat and Dieulefit, mindfulness exercises, nature, and fellowship. Accommodations, meals, and materials included.

L’événement Stage de céramique avec Vianney Clausse Mirmande a été mis à jour le 2026-08-02 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme

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