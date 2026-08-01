Stage de céramique avec Vianney Clausse Mirmande
vendredi 14 août 2026 · Mirmande
Informations pratiques
Mirmande
Stage de céramique avec Vianney Clausse
1220 route des granges Mirmande Drôme
Tarif : 780 – 780 – 880 EUR
tarif unique
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 09:00:00
fin : 2026-08-17 18:00:00
Date(s) :
2026-08-14
Quatre jours pour développer un projet personnel en modelage du grès, entre accompagnement technique, visites céramiques à Cliousclat et Dieulefit, pratiques de recentrage, nature et partage. Hébergement, repas et matériel.
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1220 route des granges Mirmande 26270 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 68 51 56 40 vianneyclausse@gmail.com
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English :
Four days to develop a personal project in stoneware modeling, featuring technical guidance, visits to pottery studios in Cliousclat and Dieulefit, mindfulness exercises, nature, and fellowship. Accommodations, meals, and materials included.
L’événement Stage de céramique avec Vianney Clausse Mirmande a été mis à jour le 2026-08-02 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme
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