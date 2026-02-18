Exposition de Peintures par la Société des Peintres Cassidains Cassis

Exposition de Peintures par la Société des Peintres Cassidains

Dimanche 12 avril 2026 de 8h30 à 18h30. Place Baragnon Cassis Bouches-du-Rhône

Dimanche 12 avril 2026, venez déambuler sur la Place Baragnin et découvrez l’exposition des œuvres de l’association des peintres cassidains.

Venez découvrir peintures, aquarelles, dessins, pastels, photos, art numérique et sculptures, de 8h30 à 18h30. .

Place Baragnon Cassis 13260 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

On Sunday, April 12, 2026, come stroll around Place Baragnin and discover the exhibition of works by the Cassis painters’ association.

