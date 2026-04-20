EXPOSITION DE PEINTURES Rue de Gontaut Biron Pau
EXPOSITION DE PEINTURES Rue de Gontaut Biron Pau lundi 4 mai 2026.
Pau
EXPOSITION DE PEINTURES
Rue de Gontaut Biron Chapelle de la persévérance Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-04 14:00:00
fin : 2026-05-08 18:30:00
Date(s) :
2026-05-04 2026-05-09
L’EXPOSITION des oeuvres de Christine Labadie, PJ Gaby, Gaston Schône, Joël Le Bresne
Ouvert du lundi au vendredi de 14h00 à 18h30
Samedi et dimanche de 10h30 à 18h30 .
Rue de Gontaut Biron Chapelle de la persévérance Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 96 52 40
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English : EXPOSITION DE PEINTURES
L’événement EXPOSITION DE PEINTURES Pau a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Pau
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