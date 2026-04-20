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EXPOSITION DE PEINTURES Rue de Gontaut Biron Pau

EXPOSITION DE PEINTURES Rue de Gontaut Biron Pau

EXPOSITION DE PEINTURES Rue de Gontaut Biron Pau lundi 4 mai 2026.

Lieu : Rue de Gontaut Biron

Adresse : Chapelle de la persévérance

Ville : 64000 Pau

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : lundi 4 mai 2026

Fin : vendredi 8 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Pau

EXPOSITION DE PEINTURES

Rue de Gontaut Biron Chapelle de la persévérance Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-04 14:00:00
fin : 2026-05-08 18:30:00

Date(s) :
2026-05-04 2026-05-09

L’EXPOSITION des oeuvres de Christine Labadie, PJ Gaby, Gaston Schône, Joël Le Bresne

Ouvert du lundi au vendredi de 14h00 à 18h30
Samedi et dimanche de 10h30 à 18h30   .

Rue de Gontaut Biron Chapelle de la persévérance Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 96 52 40 

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English : EXPOSITION DE PEINTURES

L’événement EXPOSITION DE PEINTURES Pau a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Pau

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