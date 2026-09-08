Exposition de photo « Villas et Hôtels contribuant au charme de Wimereux » (par l’association « Le Charme de Wimereux »), Eglise de l’Immaculée Conception de Wimereux, Wimereux

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Exposition de photo « Villas et Hôtels contribuant au charme de Wimereux » (par l’association « Le Charme de Wimereux ») 19 et 20 septembre Eglise de l’Immaculée Conception de Wimereux Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Exposition photo « Villas et Hôtels contribuant au charme de Wimereux ».

L’association « Le Charme de Wimereux », en partenariat avec l’association des Amis de l’Eglise de Wimereux (AEICW), vous présente une magnifique exposition des plus beaux clichés mettant en valeur les éléments du patrimoine architectural de Wimereux. Ils contribuent au charme de la Ville, depuis sa naissance, en passant par la Belle Epoque et jusqu’à nos jours.

Un partenariat a été tissé au fil des différentes journées européennes du patrimoines, entre les Amis de l’Eglise de Wimereux (AEICW) et « le Charme de Wimereux ». Un lien fort et historique existe en effet entre cet édifice et les villas de la station balnéaire.

L’église de Wimereux s’est érigée progressivement depuis 1866 dans les dunes d’un hameau inhabité. Cette église est devenue, grâce à l’avènement du chemin de fer et à l’attrait pour les bains de mer en cette seconde moitié du XIXe siècle, le centre emblématique d’une ville qui s’est construite progressivement autour d’elle pour devenir une commune à part entière bien plus tard en mai 1899. L’histoire de l’église et l’histoire de la Ville de Wimereux sont donc très étroitement liées.

Eglise de l’Immaculée Conception de Wimereux Quai Théophile Dobelle, 62930 Wimereux Wimereux 62930 Pas-de-Calais Hauts-de-France 03 21 99 85 85 https://sauvonsleglisedewimereux.fr/ https://www.facebook.com/assoAEICW/ De style « XIIIe siècle », sur des plans d’Alphonse Bouloch. l’église est édifiée le 17 novembre 1866, à l’initiative de l’abbé Lebègue, curé de Wimille, avant la création de la commune de Wimereux, dans les dunes désertes d’où émergeront des « chalets » (villas) avec l’arrivée du train et l’attrait des bains de mer. La population de la ville s’accroît à la Belle Époque, et nécessite un agrandissement de l’église en 1904 avec prolongement de la nef et ajout des chapelles latérales.

Lors de la Libération en septembre 1944, le clocher et la nef sont endommagés par des tirs d’obus. Couverture et maçonnerie sont refaites en 1953-54. L’aménagement intérieur est modernisé entre 1958 et 1968 par le curé, le R.P. Henry Delpierre.

Du mobilier d’avant-guerre demeurent la splendide voûte en berceau ogival lambrissé peinte en 1886 par l’abbé Hoffmann et en 1939 pour l’extension de 1904, l’orgue de facture anglaise de 1870 classé Monument Historique en 1987 et restauré en 1998, des statues (Notre-Dame de Boulogne et le calvaire), les stalles de 1906 et les lambris du chœur de 1938.

A partir de 1958 s’ajoutent : les vitraux de Henry Lhotellier et Maurice Rocher, des sculptures de Jean Lambert-Rucki, Nicole Hémard et Claude Gruer. Station de bus face à l’église, Parking de la Mairie face à l’église, accès possible aux personnes à mobilité réduite (rampe pour fauteuils roulants)

Exposition photo « Villas et Hôtels contribuant au charme de Wimereux ».

©AEICW + Charme de Wimereux