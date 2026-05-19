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Exposition de photographie à Puy-L’Evêque Puy-l’Évêque

Exposition de photographie à Puy-L’Evêque Puy-l’Évêque

Exposition de photographie à Puy-L’Evêque Puy-l’Évêque vendredi 5 juin 2026.

Adresse : Rue de la Cale

Ville : 46700 Puy-l'Évêque

Département : Lot

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : mardi 30 juin 2026

Tarif :

Puy-l’Évêque

Exposition de photographie à Puy-L’Evêque

Rue de la Cale Puy-l’Évêque Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05
fin : 2026-06-30

Date(s) :
2026-06-05

Exposition par Bernard Faurie.

Exposition par Bernard Faurie.

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Rue de la Cale Puy-l’Évêque 46700 Lot Occitanie   bernard.faurie46@hotmail.com

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English :

Exhibition by Bernard Faurie.

L’événement Exposition de photographie à Puy-L’Evêque Puy-l’Évêque a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Cahors Vallée du Lot

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