Week-end musical à Puy-L’évêque ! Puy-l’Évêque
Week-end musical à Puy-L’évêque ! Puy-l’Évêque vendredi 5 juin 2026.
Puy-l’Évêque
Week-end musical à Puy-L’évêque !
Puy-l’Évêque Lot
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 18:00:00
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-05
Pour célébrer son centenaire, L’Union Musicale de Puy l’Evêque organise un week-end de festivités !
Pour célébrer son centenaire, L’Union Musicale de Puy l’Evêque organise un week-end de festivités !
.
Puy-l’Évêque 46700 Lot Occitanie unionmusicaleple@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
To celebrate its centenary, L?Union Musicale de Puy l?Evêque is organizing a weekend of festivities.
L’événement Week-end musical à Puy-L’évêque ! Puy-l’Évêque a été mis à jour le 2026-05-28 par OT Cahors Vallée du Lot