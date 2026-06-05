Puy-l’Évêque

Week-end musical à Puy-L’évêque !

Puy-l’Évêque Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 18:00:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-05

Pour célébrer son centenaire, L’Union Musicale de Puy l’Evêque organise un week-end de festivités !

Pour célébrer son centenaire, L’Union Musicale de Puy l’Evêque organise un week-end de festivités !

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Puy-l’Évêque 46700 Lot Occitanie unionmusicaleple@gmail.com

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English :

To celebrate its centenary, L?Union Musicale de Puy l?Evêque is organizing a weekend of festivities.

L’événement Week-end musical à Puy-L’évêque ! Puy-l’Évêque a été mis à jour le 2026-05-28 par OT Cahors Vallée du Lot