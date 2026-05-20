Exposition de photographie Champ libre Christiane Sintès La Galerie du 10 Die

Die

Exposition de photographie Champ libre Christiane Sintès

La Galerie du 10 34 rue Camille Buffardel Die Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-02

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-02

“Je photographie aux états limites, aux moments où la lumière bascule, laissant présager autre chose, indéfini.”

Christiane Sintès a le plaisir de vous inviter au vernissage de l’exposition “Champ libre” le mardi 2 juin à partir de 18 h.

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La Galerie du 10 34 rue Camille Buffardel Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 42 75 58 71 o.touillier@posteo.net

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English :

i photograph at the limits, at moments when the light shifts, foreshadowing something else, indefinite?

Christiane Sintès is pleased to invite you to the opening of the exhibition Champ libre on Tuesday June 2 at 6 pm.

L’événement Exposition de photographie Champ libre Christiane Sintès Die a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme du Pays Diois