Marchés de Die devant la cité scolaire Die
Marchés de Die devant la cité scolaire Die lundi 1 juin 2026.
Die
Marchés de Die
devant la cité scolaire Place Saint-Pierre Die Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-06-01 17:30:00
fin : 2026-08-31 20:00:00
Date(s) :
2026-06-01
Venez dégustez une assiette paysanne au marché du lundi entre producteurs et artisans locaux dans une ambiance musicale différente chaque fois différente.
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devant la cité scolaire Place Saint-Pierre Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 21 80 45 guilhemgaboriau@yahoo.fr
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English :
Come and enjoy a country-style meal at the Monday market, featuring local producers and craftsmen in a different musical atmosphere every time.
L’événement Marchés de Die Die a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme du Pays Diois
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