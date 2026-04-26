Marchés de Die devant la cité scolaire Die

Die

Marchés de Die

devant la cité scolaire Place Saint-Pierre Die Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-06-01 17:30:00

fin : 2026-08-31 20:00:00

Date(s) :

2026-06-01

Venez dégustez une assiette paysanne au marché du lundi entre producteurs et artisans locaux dans une ambiance musicale différente chaque fois différente.

.

devant la cité scolaire Place Saint-Pierre Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 21 80 45 guilhemgaboriau@yahoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and enjoy a country-style meal at the Monday market, featuring local producers and craftsmen in a different musical atmosphere every time.

L’événement Marchés de Die Die a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme du Pays Diois