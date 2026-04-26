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Marchés de Die devant la cité scolaire Die

Marchés de Die devant la cité scolaire Die lundi 1 juin 2026.

Lieu : devant la cité scolaire

Adresse : Place Saint-Pierre

Ville : 26150 Die

Département : Drôme

Début : lundi 1 juin 2026

Fin : lundi 31 août 2026

Heure de début : 17:30:00

Tarif :

Die

Marchés de Die

devant la cité scolaire Place Saint-Pierre Die Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-06-01 17:30:00
fin : 2026-08-31 20:00:00

Date(s) :
2026-06-01

Venez dégustez une assiette paysanne au marché du lundi entre producteurs et artisans locaux dans une ambiance musicale différente chaque fois différente.
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devant la cité scolaire Place Saint-Pierre Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 21 80 45  guilhemgaboriau@yahoo.fr

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English :

Come and enjoy a country-style meal at the Monday market, featuring local producers and craftsmen in a different musical atmosphere every time.

L’événement Marchés de Die Die a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme du Pays Diois

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