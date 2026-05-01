Concert des Pop Notes Restaurant le Repère Die
Concert des Pop Notes Restaurant le Repère Die dimanche 24 mai 2026.
Die
Concert des Pop Notes
Restaurant le Repère Place de la République Die Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 11:30:00
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-24
Tournée en pays diois de 12 musiciens pour un répêrtoire de belles mélodies
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Restaurant le Repère Place de la République Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 74 00 72 88 contact.popnotes@gmail.com
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English :
A tour of the Diois region by 12 musicians for a repertoire of beautiful melodies
L’événement Concert des Pop Notes Die a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme du Pays Diois
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