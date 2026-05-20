Visite guidée Les Incontournables de Die Office de Tourisme du Pays Diois Die
Visite guidée Les Incontournables de Die Office de Tourisme du Pays Diois Die jeudi 9 juillet 2026.
Die
Visite guidée Les Incontournables de Die
Office de Tourisme du Pays Diois 1 Rue des Jardins Die Drôme
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-09 10:15:00
fin : 2026-08-27 12:00:00
Date(s) :
2026-07-09
Partez avec Stéphanie, notre guide conférencière, à la (re)découverte de la ville gallo-romaine de Die… . Un voyage dans le temps pour petits et grands !
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Office de Tourisme du Pays Diois 1 Rue des Jardins Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 22 03 03 contact@diois-tourisme.com
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English : Guided Visit of the Gallo-Roman Town of Die (in French)
Join Stéphanie our Tour Guide to (re) discover the Gallo-Roman town of Die. A fantastic journey back in time for young and old !
L’événement Visite guidée Les Incontournables de Die Die a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme du Pays Diois
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