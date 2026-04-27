Expositions- Des oeuvres racontent une histoire Médiathèque départementale Diois-Vercors Die
Expositions- Des oeuvres racontent une histoire Médiathèque départementale Diois-Vercors Die mardi 23 juin 2026.
Die
Expositions- Des oeuvres racontent une histoire
Médiathèque départementale Diois-Vercors 2 avenue Division du Texas Die Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-06-23
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-06-23
Six artistes diois sont allés à la rencontre de six classes rurales.
Après un échange avec les élèves, ils y ont laissé quelques-unes de leurs œuvres qui ont inspiré des histoires aux enfants.
Découvrez à la médiathèque les œuvres et les histoires.
.
Médiathèque départementale Diois-Vercors 2 avenue Division du Texas Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 22 22 32 mddv-die@ladrome.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Six artists from Dijon visited six rural classrooms.
After a discussion with the pupils, they left behind some of their works, which inspired stories for the children.
Discover the works and stories at the media library.
L’événement Expositions- Des oeuvres racontent une histoire Die a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme du Pays Diois
À voir aussi à Die (Drôme)
- Sur les Chemins de la Clairette La vigne et l’Histoire Die Drôme 1 mai 2026
- Visite guidée Abbaye Notre-Dame de Valcroissant Abbaye Notre-Dame de Valcroissant Die 1 mai 2026
- Concert Ballades baroques Place de la République Die 3 mai 2026
- Exposition Imaginaire végétal La Galerie du 10 Die 5 mai 2026
- Concert jazz Shahin Novrasli Die 6 mai 2026