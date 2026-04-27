Expositions- Des oeuvres racontent une histoire Médiathèque départementale Diois-Vercors Die

Die

Expositions- Des oeuvres racontent une histoire

Médiathèque départementale Diois-Vercors 2 avenue Division du Texas Die Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-23

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-06-23

Six artistes diois sont allés à la rencontre de six classes rurales.

Après un échange avec les élèves, ils y ont laissé quelques-unes de leurs œuvres qui ont inspiré des histoires aux enfants.

Découvrez à la médiathèque les œuvres et les histoires.

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Médiathèque départementale Diois-Vercors 2 avenue Division du Texas Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 22 22 32 mddv-die@ladrome.fr

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English :

Six artists from Dijon visited six rural classrooms.

After a discussion with the pupils, they left behind some of their works, which inspired stories for the children.

Discover the works and stories at the media library.

L’événement Expositions- Des oeuvres racontent une histoire Die a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme du Pays Diois