Concert Pokor Lèr Association Le Pestel Café Die

Die

Concert Pokor Lèr

Association Le Pestel Café 16, Avenue de la Division du Texas Die Drôme

Tarif : – – EUR

Pprix libre, 10 euros conseillés

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-11 18:00:00

fin : 2026-06-11 23:30:00

Date(s) :

2026-06-11

Pokor Ler: Rougail de musique qui offre sur un plateau des morceaux phares de la musique créole réunionnaise accompagnés de compositions originales. Entre Maloya et Sega les quatre compères vont vous faire danser chaloupé !!!

.

Association Le Pestel Café 16, Avenue de la Division du Texas Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 19 27 89 07 pestelcafe@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Pokor Ler: A musical rougail offering a platter of Réunionese Creole music highlights, accompanied by original compositions. Somewhere between Maloya and Sega, these four fellows will get you dancing!

L’événement Concert Pokor Lèr Die a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme du Pays Diois