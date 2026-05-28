Concert Pokor Lèr Association Le Pestel Café Die
Concert Pokor Lèr Association Le Pestel Café Die jeudi 11 juin 2026.
Die
Concert Pokor Lèr
Association Le Pestel Café 16, Avenue de la Division du Texas Die Drôme
Tarif : – – EUR
Pprix libre, 10 euros conseillés
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-11 18:00:00
fin : 2026-06-11 23:30:00
Date(s) :
2026-06-11
Pokor Ler: Rougail de musique qui offre sur un plateau des morceaux phares de la musique créole réunionnaise accompagnés de compositions originales. Entre Maloya et Sega les quatre compères vont vous faire danser chaloupé !!!
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Association Le Pestel Café 16, Avenue de la Division du Texas Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 19 27 89 07 pestelcafe@gmail.com
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English :
Pokor Ler: A musical rougail offering a platter of Réunionese Creole music highlights, accompanied by original compositions. Somewhere between Maloya and Sega, these four fellows will get you dancing!
L’événement Concert Pokor Lèr Die a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme du Pays Diois
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