Concert Le vent que j’ai dans la tête Café théâtre Andarta Die

Informations pratiques

Die

Concert Le vent que j’ai dans la tête

Café théâtre Andarta 57 rue Emile Laurens Die Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 18:00:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Concert de chansons d’Anne Sylvestre accompagnées d’un violon, avec Anaïs W. au violon et au chant.

.

Café théâtre Andarta 57 rue Emile Laurens Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 22 00 81

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A concert featuring songs by Anne Sylvestre accompanied by violin, with Anafs W. on violin and vocals.

L’événement Concert Le vent que j’ai dans la tête Die a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme du Pays Diois