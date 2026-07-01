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Concert Le vent que j’ai dans la tête Café théâtre Andarta Die

vendredi 31 juillet 2026 · Café théâtre Andarta · Die

Informations pratiques

Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Café théâtre Andarta
Adresse
57 rue Emile Laurens
Ville
26150 Die
Département
Drôme
Tarif

Die

Concert Le vent que j’ai dans la tête

Café théâtre Andarta 57 rue Emile Laurens Die Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 18:00:00
fin : 2026-07-31

Date(s) :
2026-07-31

Concert de chansons d’Anne Sylvestre accompagnées d’un violon, avec Anaïs W. au violon et au chant.
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Café théâtre Andarta 57 rue Emile Laurens Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 22 00 81 

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English :

A concert featuring songs by Anne Sylvestre accompanied by violin, with Anafs W. on violin and vocals.

L’événement Concert Le vent que j’ai dans la tête Die a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme du Pays Diois

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