Concert Le vent que j’ai dans la tête Café théâtre Andarta Die
vendredi 31 juillet 2026 · Café théâtre Andarta · Die
Informations pratiques
Die
Concert Le vent que j’ai dans la tête
Café théâtre Andarta 57 rue Emile Laurens Die Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 18:00:00
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
Concert de chansons d’Anne Sylvestre accompagnées d’un violon, avec Anaïs W. au violon et au chant.
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Café théâtre Andarta 57 rue Emile Laurens Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 22 00 81
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English :
A concert featuring songs by Anne Sylvestre accompanied by violin, with Anafs W. on violin and vocals.
L’événement Concert Le vent que j’ai dans la tête Die a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme du Pays Diois
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