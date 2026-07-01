Informations pratiques

Die

Les Jeux-Die Soirs

Centre ville Die Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 18:00:00

fin : 2026-08-06 22:00:00

Date(s) :

2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06

Jeux de société, jeux coopératifs, jeux de rôle, jeux de piste…il y en a pour tous les goûts, tous les âges et dans toute la ville.

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Centre ville Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 21 08 77 administration@mairie-die.fr

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English :

Board games, cooperative games, role-playing games, scavenger hunts… there’s something for every taste, every age, and all over the city.

L’événement Les Jeux-Die Soirs Die a été mis à jour le 2026-07-14 par Office de Tourisme du Pays Diois