Les Jeux-Die Soirs Die
jeudi 23 juillet 2026 · Die
Informations pratiques
Die
Les Jeux-Die Soirs
Centre ville Die Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 18:00:00
fin : 2026-08-06 22:00:00
Date(s) :
2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06
Jeux de société, jeux coopératifs, jeux de rôle, jeux de piste…il y en a pour tous les goûts, tous les âges et dans toute la ville.
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Centre ville Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 21 08 77 administration@mairie-die.fr
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English :
Board games, cooperative games, role-playing games, scavenger hunts… there’s something for every taste, every age, and all over the city.
L’événement Les Jeux-Die Soirs Die a été mis à jour le 2026-07-14 par Office de Tourisme du Pays Diois
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