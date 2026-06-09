Conte L’Oiseau de Vérité Café théâtre Andarta Die

Die

Conte L’Oiseau de Vérité

Café théâtre Andarta 57 Rue Emile Laurens Die Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 20:30:00

fin : 2026-07-25 22:00:00

Date(s) :

2026-07-25

L’Oiseau de Vérité , conte des frères Grimm, adapté par Philemon , conteur diois, avec son imaginaire méditerranéen. Le conte est accompagné par la musique de Faleta, joueuse de oud et chanteuse en langue arabe.

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Café théâtre Andarta 57 Rue Emile Laurens Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 73 17 90 35 philemongarcia00@gmail.com

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English :

L’Oiseau de Vérité (The Bird of Truth), a tale by the Brothers Grimm, adapted by Philemon, a storyteller from Dijon, with his Mediterranean imagination. The tale is accompanied by the music of Faleta, oud player and singer in Arabic.

L’événement Conte L’Oiseau de Vérité Die a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme du Pays Diois