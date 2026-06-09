Conte L’Oiseau de Vérité Café théâtre Andarta Die
Conte L’Oiseau de Vérité Café théâtre Andarta Die samedi 25 juillet 2026.
Die
Conte L’Oiseau de Vérité
Café théâtre Andarta 57 Rue Emile Laurens Die Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 20:30:00
fin : 2026-07-25 22:00:00
Date(s) :
2026-07-25
L’Oiseau de Vérité , conte des frères Grimm, adapté par Philemon , conteur diois, avec son imaginaire méditerranéen. Le conte est accompagné par la musique de Faleta, joueuse de oud et chanteuse en langue arabe.
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Café théâtre Andarta 57 Rue Emile Laurens Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 73 17 90 35 philemongarcia00@gmail.com
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English :
L’Oiseau de Vérité (The Bird of Truth), a tale by the Brothers Grimm, adapted by Philemon, a storyteller from Dijon, with his Mediterranean imagination. The tale is accompanied by the music of Faleta, oud player and singer in Arabic.
L’événement Conte L’Oiseau de Vérité Die a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme du Pays Diois
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