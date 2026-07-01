Concert Ensemble La Bellezza Anne et Marguerite Musique au temps de Louis XIII Abbaye de Valcroissant Die

Informations pratiques

Die

Concert Ensemble La Bellezza Anne et Marguerite Musique au temps de Louis XIII

Abbaye de Valcroissant 180 route de l’abbaye Die Drôme

Tarif : 20 – 20 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 18:00:00

fin : 2026-07-20 20:00:00

Date(s) :

2026-07-20

Un voyage en notes et en mots qui fait découvrir aux petits et grands les bijoux de musique des cours d’Espagne et de France au temps de Louis XIII.

.

Abbaye de Valcroissant 180 route de l’abbaye Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 88 66 83 08 remy.legaut@nordnet.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A journey through music and words that introduces young and old alike to the musical gems of the courts of Spain and France during the reign of Louis XIII.

L’événement Concert Ensemble La Bellezza Anne et Marguerite Musique au temps de Louis XIII Die a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme du Pays Diois