Concert Ensemble La Bellezza Anne et Marguerite Musique au temps de Louis XIII Abbaye de Valcroissant Die
lundi 20 juillet 2026 · Abbaye de Valcroissant · Die
Informations pratiques
Die
Concert Ensemble La Bellezza Anne et Marguerite Musique au temps de Louis XIII
Abbaye de Valcroissant 180 route de l’abbaye Die Drôme
Tarif : 20 – 20 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 18:00:00
fin : 2026-07-20 20:00:00
Date(s) :
2026-07-20
Un voyage en notes et en mots qui fait découvrir aux petits et grands les bijoux de musique des cours d’Espagne et de France au temps de Louis XIII.
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Abbaye de Valcroissant 180 route de l’abbaye Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 88 66 83 08 remy.legaut@nordnet.fr
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English :
A journey through music and words that introduces young and old alike to the musical gems of the courts of Spain and France during the reign of Louis XIII.
L’événement Concert Ensemble La Bellezza Anne et Marguerite Musique au temps de Louis XIII Die a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme du Pays Diois
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