UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

Exposition et Flash Day Tatoo C-Marcel Die

Exposition et Flash Day Tatoo C-Marcel Die mardi 28 juillet 2026.

Lieu
C-Marcel
Adresse
7 Place de la République
Ville
26150 Die
Département
Drôme
Début
mardi 28 juillet 2026
Fin
samedi 1 août 2026
Tarif

Die

Exposition et Flash Day Tatoo

C-Marcel 7 Place de la République Die Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28
fin : 2026-08-01

Date(s) :
2026-07-28

Exposition Du motif à la peau . Flash day Tatoo avec Lo Siento Papa (sur rendez-vous ou pas).
  .

C-Marcel 7 Place de la République Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 26 58 82 67 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Exhibition: From the Motif to the Skin. Tattoo Flash Day with Lo Siento Papa (by appointment or walk-in).

L’événement Exposition et Flash Day Tatoo Die a été mis à jour le 2026-06-20 par Office de Tourisme du Pays Diois

À voir aussi à Die (Drôme)