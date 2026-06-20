Exposition et Flash Day Tatoo C-Marcel Die

Die

Exposition et Flash Day Tatoo

C-Marcel 7 Place de la République Die Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-07-28

Exposition Du motif à la peau . Flash day Tatoo avec Lo Siento Papa (sur rendez-vous ou pas).

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C-Marcel 7 Place de la République Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 26 58 82 67

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English :

Exhibition: From the Motif to the Skin. Tattoo Flash Day with Lo Siento Papa (by appointment or walk-in).

L’événement Exposition et Flash Day Tatoo Die a été mis à jour le 2026-06-20 par Office de Tourisme du Pays Diois