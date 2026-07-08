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AGENDA · Die

Spectacle de cirque- Cie Les Cieux Galvanisés 128 kilos de mélèze Die

mardi 21 juillet 2026 · Die

Informations pratiques

Début
mardi 21 juillet 2026
Fin
mardi 21 juillet 2026
Heure de début
18:30:00
Adresse
Place de l’Évêché
Ville
26150 Die
Département
Drôme
Tarif

Die

Spectacle de cirque- Cie Les Cieux Galvanisés 128 kilos de mélèze

Place de l’Évêché Die Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 18:30:00
fin : 2026-07-21 19:30:00

Date(s) :
2026-07-21

Une proposition entre précision performative et goût du risque, entre poésie et espièglerie.
Spectacle offert par la Ville de Die dans le cadre de L’Été à Die, en partenariat avec le Théâtre Les Aires.
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Place de l’Évêché Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 21 08 77 

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English :

A production that balances precision and a taste for risk, poetry and playfulness.
A performance presented by the City of Die as part of L’Été à Die, in partnership with the Théâtre Les Aires.

L’événement Spectacle de cirque- Cie Les Cieux Galvanisés 128 kilos de mélèze Die a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme du Pays Diois

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