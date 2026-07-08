Spectacle de cirque- Cie Les Cieux Galvanisés 128 kilos de mélèze Die
mardi 21 juillet 2026 · Die
Informations pratiques
Die
Spectacle de cirque- Cie Les Cieux Galvanisés 128 kilos de mélèze
Place de l’Évêché Die Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 18:30:00
fin : 2026-07-21 19:30:00
Date(s) :
2026-07-21
Une proposition entre précision performative et goût du risque, entre poésie et espièglerie.
Spectacle offert par la Ville de Die dans le cadre de L’Été à Die, en partenariat avec le Théâtre Les Aires.
.
Place de l’Évêché Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 21 08 77
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A production that balances precision and a taste for risk, poetry and playfulness.
A performance presented by the City of Die as part of L’Été à Die, in partnership with the Théâtre Les Aires.
L’événement Spectacle de cirque- Cie Les Cieux Galvanisés 128 kilos de mélèze Die a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme du Pays Diois
À voir aussi à Die (Drôme)
- CONCERT Musique sud-américaine Le Merilou Die 8 juillet 2026
- Visite guidée Les Incontournables de Die Office de Tourisme du Pays Diois Die 9 juillet 2026
- Concert Le chant du voyageur Abbaye de Valcroissant Die 12 juillet 2026
- Festivités du 14 juillet Die 13 juillet 2026
- Exposition Sapeurs Pompiers La Remise Die 14 juillet 2026