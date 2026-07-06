Concert Voyage en Italie Abbaye de Valcroissant Die
dimanche 9 août 2026 · Abbaye de Valcroissant · Die
Informations pratiques
Die
Concert Voyage en Italie
Abbaye de Valcroissant 5180 route de l’abbaye 26150 Die Die Drôme
Tarif : 20 – 20 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 18:00:00
fin : 2026-08-09 20:00:00
Date(s) :
2026-08-09
Musique baroque de Schütz, Charpentier, Buxtehude, Scarlatti, Uccellini, Merula.
Ce programme nous plonge dans la musique du 17ème siècle de compositeurs soit italiens soit français et allemand qui auront étudié la composition en Italie.
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Abbaye de Valcroissant 5180 route de l’abbaye 26150 Die Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 88 66 83 08 remy.legaut@nordnet.fr
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English :
Baroque music by Schütz, Charpentier, Buxtehude, Scarlatti, Uccellini, and Merula.
This program immerses us in 17th-century music by composers—some Italian, others French and German—who studied composition in Italy.
L’événement Concert Voyage en Italie Die a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de Tourisme du Pays Diois
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