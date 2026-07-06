Concert Voyage en Italie Abbaye de Valcroissant Die

Informations pratiques

Die

Concert Voyage en Italie

Abbaye de Valcroissant 5180 route de l’abbaye 26150 Die Die Drôme

Tarif : 20 – 20 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 18:00:00

fin : 2026-08-09 20:00:00

Date(s) :

2026-08-09

Musique baroque de Schütz, Charpentier, Buxtehude, Scarlatti, Uccellini, Merula.

Ce programme nous plonge dans la musique du 17ème siècle de compositeurs soit italiens soit français et allemand qui auront étudié la composition en Italie.

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Abbaye de Valcroissant 5180 route de l’abbaye 26150 Die Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 88 66 83 08 remy.legaut@nordnet.fr

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English :

Baroque music by Schütz, Charpentier, Buxtehude, Scarlatti, Uccellini, and Merula.

This program immerses us in 17th-century music by composers—some Italian, others French and German—who studied composition in Italy.

L’événement Concert Voyage en Italie Die a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de Tourisme du Pays Diois