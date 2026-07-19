Concert La note invisible Michel Gentils et Samuel Cattiau Association Le Pestel Café Die

Informations pratiques

Die

Concert La note invisible Michel Gentils et Samuel Cattiau

Association Le Pestel Café 16, Avenue de la Division du Texas Die Drôme

Tarif : 18 – 18 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 20:30:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Enracinée dans les traditions ancestrales, la Note Invisible nous invite au voyage intérieur, c’est une porte vers nos cordes sensibles. Michel Gentils et Samuel Cattiau posent un regard sur des textes anciens devenus patrimoine musical.

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Association Le Pestel Café 16, Avenue de la Division du Texas Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 11 02 49 30 michelgentils26@gmail.com

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English :

Rooted in ancestral traditions, *La Note Invisible* invites us on an inner journey; it is a gateway to our innermost feelings. Michel Gentils and Samuel Cattiau take a closer look at ancient texts that have become part of our musical heritage.

L’événement Concert La note invisible Michel Gentils et Samuel Cattiau Die a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme du Pays Diois