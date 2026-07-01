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Exposition Semblables Dans les vitrines de l’Accorderie Die

jeudi 30 juillet 2026 · Dans les vitrines de l'Accorderie · Die

Informations pratiques

Début
jeudi 30 juillet 2026
Fin
mardi 25 août 2026
Lieu
Dans les vitrines de l'Accorderie
Adresse
21 Rue Camille Buffardel
Ville
26150 Die
Département
Drôme
Tarif

Die

Exposition Semblables

Dans les vitrines de l’Accorderie 21 Rue Camille Buffardel Die Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30
fin : 2026-08-25

Date(s) :
2026-07-30

Semblables
Quelques thèmes qui me touchent en ce moment
Le mouvement, l’énergie débordante des enfants, le jeu, la curiosité, le changement, la technologie, la société, les liens, La fluidité, l’eau, les reflets
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Dans les vitrines de l’Accorderie 21 Rue Camille Buffardel Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 21 42 49  die@accorderie.fr

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English :

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A few topics that are on my mind right now:
Movement, children’s boundless energy, play, curiosity, change, technology, society, connections, fluidity, water, reflections

L’événement Exposition Semblables Die a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de Tourisme du Pays Diois

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