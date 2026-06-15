Concert Chant et orgue Place de la République Die dimanche 19 juillet 2026.

Die

Concert Chant et orgue

Place de la République Cathédrale Notre Dame Die Drôme

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

SARA PAONE (ALTO) ET MONIQUE CIEREN (ORGANISTE)

HAENDEL, VIVALDI, PURCELL

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Place de la République Cathédrale Notre Dame Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes morelsophie808@gmail.com

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English :

SARA PAONE (VIOLA) AND MONIQUE CIEREN (ORGANIST)

HAENDEL, VIVALDI, PURCELL

L’événement Concert Chant et orgue Die a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme du Pays Diois