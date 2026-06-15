Concert Chant et orgue Place de la République Die
Concert Chant et orgue Place de la République Die dimanche 19 juillet 2026.
Die
Concert Chant et orgue
Place de la République Cathédrale Notre Dame Die Drôme
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19
SARA PAONE (ALTO) ET MONIQUE CIEREN (ORGANISTE)
HAENDEL, VIVALDI, PURCELL
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Place de la République Cathédrale Notre Dame Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes morelsophie808@gmail.com
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English :
SARA PAONE (VIOLA) AND MONIQUE CIEREN (ORGANIST)
HAENDEL, VIVALDI, PURCELL
L’événement Concert Chant et orgue Die a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme du Pays Diois
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