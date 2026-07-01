Exposition Ce que nous laisse les fleurs Café-théâtre Andarta Die
mercredi 22 juillet 2026 · Café-théâtre Andarta · Die
Informations pratiques
Die
Exposition Ce que nous laisse les fleurs
Café-théâtre Andarta 57 Rue Emile Laurens Die Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22
fin : 2026-09-30
Date(s) :
2026-07-22
Découvrez des œuvres de Dominique Baudart, de ses amis et de son ancienne collection personnelle. Céramiques, dessins, peintures, collages.
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Café-théâtre Andarta 57 Rue Emile Laurens Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 22 00 81 cafetheatreandarta@gmail.com
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English :
Discover works by Dominique Baudart, his friends, and from his former personal collection. Ceramics, drawings, paintings, and collages.
L’événement Exposition Ce que nous laisse les fleurs Die a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme du Pays Diois
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