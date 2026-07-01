Exposition Ce que nous laisse les fleurs Café-théâtre Andarta Die

Informations pratiques

Die

Exposition Ce que nous laisse les fleurs

Café-théâtre Andarta 57 Rue Emile Laurens Die Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22

fin : 2026-09-30

Date(s) :

2026-07-22

Découvrez des œuvres de Dominique Baudart, de ses amis et de son ancienne collection personnelle. Céramiques, dessins, peintures, collages.

.

Café-théâtre Andarta 57 Rue Emile Laurens Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 22 00 81 cafetheatreandarta@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover works by Dominique Baudart, his friends, and from his former personal collection. Ceramics, drawings, paintings, and collages.

L’événement Exposition Ce que nous laisse les fleurs Die a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme du Pays Diois