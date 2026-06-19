Marché de Potiers et Potières à Die 23ème édition Die
Marché de Potiers et Potières à Die 23ème édition Die jeudi 6 août 2026.
Die
Marché de Potiers et Potières à Die 23ème édition
Place de la République Die Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 09:00:00
fin : 2026-08-06 19:00:00
Date(s) :
2026-08-06
45 potiers et potières venues de toute la France et de l’étranger viennent exposer et vendre leurs céramiques sur le traditionnel et incontournable marché de potier de Die. Un événement majeur pour les amoureux de l’artisanat jeudi 6 août à Die
.
Place de la République Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes marche.potier.die@gmail.com
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English :
45 potters from all over France and abroad will be exhibiting and selling their ceramics at the traditional and unmissable Die Pottery Market. A major event for lovers of crafts on Thursday, August 6, in Die
L’événement Marché de Potiers et Potières à Die 23ème édition Die a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme du Pays Diois
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