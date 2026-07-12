Concert de musique classique- Bach et Vivaldi Place de la République Die
jeudi 30 juillet 2026 · Place de la République · Die
Informations pratiques
Die
Concert de musique classique- Bach et Vivaldi
Place de la République Cathédrale Notre Dame Die Drôme
Tarif : 15 – 15 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 18:30:00
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-30
Monique CIEREN orgue et clavecin
Jean-Michel DENIS violon
Rachel DENIS violoncelle
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Place de la République Cathédrale Notre Dame Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 28 28 66 99 morelsophie808@gmail.com
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English :
Monique CIEREN organ and harpsichord
Jean-Michel DENIS violin
Rachel DENIS cello
L’événement Concert de musique classique- Bach et Vivaldi Die a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme du Pays Diois
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