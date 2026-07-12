Concert de musique classique- Bach et Vivaldi Place de la République Die

jeudi 30 juillet 2026 · Place de la République · Die

Informations pratiques

Die

Concert de musique classique- Bach et Vivaldi

Place de la République Cathédrale Notre Dame Die Drôme

Tarif : 15 – 15 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 18:30:00

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

Monique CIEREN orgue et clavecin

Jean-Michel DENIS violon

Rachel DENIS violoncelle

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Place de la République Cathédrale Notre Dame Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 28 28 66 99 morelsophie808@gmail.com

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English :

Monique CIEREN organ and harpsichord

Jean-Michel DENIS violin

Rachel DENIS cello

L’événement Concert de musique classique- Bach et Vivaldi Die a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme du Pays Diois