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Concert de musique classique- Bach et Vivaldi Place de la République Die

jeudi 30 juillet 2026 · Place de la République · Die

Informations pratiques

Début
jeudi 30 juillet 2026
Fin
jeudi 30 juillet 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
Place de la République
Adresse
Cathédrale Notre Dame
Ville
26150 Die
Département
Drôme
Tarif
15 15

Die

Concert de musique classique- Bach et Vivaldi

Place de la République Cathédrale Notre Dame Die Drôme

Tarif : 15 – 15 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 18:30:00
fin : 2026-07-30

Date(s) :
2026-07-30

Monique CIEREN orgue et clavecin
Jean-Michel DENIS violon
Rachel DENIS violoncelle
  .

Place de la République Cathédrale Notre Dame Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 28 28 66 99  morelsophie808@gmail.com

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English :

Monique CIEREN organ and harpsichord
Jean-Michel DENIS violin
Rachel DENIS cello

L’événement Concert de musique classique- Bach et Vivaldi Die a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme du Pays Diois

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