Nocturne à la piscine Piscine municipale Die
Nocturne à la piscine Piscine municipale Die samedi 18 juillet 2026.
Die
Nocturne à la piscine
Piscine municipale 400 chemin de Chabestan Die Drôme
Tarif : 3.7 – 3.7 – 3.7 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18
fin : 2026-08-08 21:30:00
Date(s) :
2026-07-18 2026-08-08
Animations sportives et jeux d’eau, à la fraîche, à la tombée de la nuit !
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Piscine municipale 400 chemin de Chabestan Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 22 04 64
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English :
Sports activities and water games, in the cool of the evening!
L’événement Nocturne à la piscine Die a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme du Pays Diois
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