Nocturne à la piscine Piscine municipale Die

Die

Nocturne à la piscine

Piscine municipale 400 chemin de Chabestan Die Drôme

Tarif : 3.7 – 3.7 – 3.7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18

fin : 2026-08-08 21:30:00

Date(s) :

2026-07-18 2026-08-08

Animations sportives et jeux d’eau, à la fraîche, à la tombée de la nuit !

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Piscine municipale 400 chemin de Chabestan Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 22 04 64

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English :

Sports activities and water games, in the cool of the evening!

L’événement Nocturne à la piscine Die a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme du Pays Diois