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CONCERT apéritif le Merilou CAMPING LE RIOU MERLE Die

CONCERT apéritif le Merilou CAMPING LE RIOU MERLE Die mercredi 1 juillet 2026.

Lieu
CAMPING LE RIOU MERLE
Adresse
330 AV RHIN ET DANUBE
Ville
26150 Die
Département
Drôme
Début
mercredi 1 juillet 2026
Fin
jeudi 2 juillet 2026
Heure de début
20:30:00
Tarif

Die

CONCERT apéritif le Merilou

CAMPING LE RIOU MERLE 330 AV RHIN ET DANUBE Die Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 20:30:00
fin : 2026-07-01 23:00:00

Date(s) :
2026-07-01

Concert gratuit au Merilou !
Snack, bar, tapas, pizzeria …
  .

CAMPING LE RIOU MERLE 330 AV RHIN ET DANUBE Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 21 46 08  lerioumerle@gmail.com

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English :

Free concert at Merilou!
Snacks, bar, tapas, pizzeria…

L’événement CONCERT apéritif le Merilou Die a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme du Pays Diois

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