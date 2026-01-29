Exposition Sapeurs Pompiers La Remise Die
Exposition Sapeurs Pompiers La Remise Die mardi 14 juillet 2026.
Exposition Sapeurs Pompiers
La Remise 6 Impasse des Oies Die Drôme
Début : Vendredi 2026-07-14
fin : 2026-09-01
2026-07-14
Exposition dédiée aux sapeurs-pompiers, proposée par la Commune Libre de Saint-Marcel, mettant en lumière leur histoire, leur engagement et leur rôle essentiel au service de la population.
La Remise 6 Impasse des Oies Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 74 48 53 31
An exhibition dedicated to firefighters, organized by the Commune Libre de Saint-Marcel, highlighting their history, their commitment and their essential role in serving the population.
