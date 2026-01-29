Exposition Sapeurs Pompiers La Remise Die

Exposition Sapeurs Pompiers

La Remise 6 Impasse des Oies Die Drôme

Début : Vendredi 2026-07-14

fin : 2026-09-01

Exposition dédiée aux sapeurs-pompiers, proposée par la Commune Libre de Saint-Marcel, mettant en lumière leur histoire, leur engagement et leur rôle essentiel au service de la population.

La Remise 6 Impasse des Oies Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 74 48 53 31

An exhibition dedicated to firefighters, organized by the Commune Libre de Saint-Marcel, highlighting their history, their commitment and their essential role in serving the population.

