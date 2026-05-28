Braderie gratuite aux vêtements d’enfant Cantine Adamaya Die

Die

Braderie gratuite aux vêtements d’enfant

Cantine Adamaya 8 bis, rue Anglaise Die Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10 10:00:00

fin : 2026-06-10 13:00:00

Date(s) :

2026-06-10

L’Association la Gratuiterie propose une farfouille vêtements enfants Tout est gratuit !

Si vous souhaitez donner des vêtements enfant/ado propres et en bon état, c’est possible ! Merci de les déposer le jour même entre 9h et 10h30.

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Cantine Adamaya 8 bis, rue Anglaise Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes gratuiterie.gestion-lieux@mailo.com

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English :

The Association la Gratuiterie is holding a children’s clothing farfouille. It’s all free!

If you’d like to donate clean children’s or teenage clothes in good condition, it’s possible! Please drop them off on the day between 9am and 10.30am.

L’événement Braderie gratuite aux vêtements d’enfant Die a été mis à jour le 2026-05-25 par Office de Tourisme du Pays Diois