Concert Alcina Le Temple Die
Concert Alcina Le Temple Die samedi 30 mai 2026.
Die
Concert Alcina
Le Temple 2 rue Amédée Rousset Die Drôme
Tarif : 12 – 12 – EUR
non adhérents
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 17:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
5 musiciens proposeront une immersion dans la culture baroque européenne du XVIII ème siècle.?
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Le Temple 2 rue Amédée Rousset Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes amisdesartsetdumusee@gmail.com
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English :
5 musicians offer an immersion in 18th-century European Baroque culture..
L’événement Concert Alcina Die a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme du Pays Diois
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