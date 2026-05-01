Concert Alcina Le Temple Die

Die

Concert Alcina

Le Temple 2 rue Amédée Rousset Die Drôme

Tarif : 12 – 12 – EUR

non adhérents

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 17:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

5 musiciens proposeront une immersion dans la culture baroque européenne du XVIII ème siècle.?

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Le Temple 2 rue Amédée Rousset Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes amisdesartsetdumusee@gmail.com

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English :

5 musicians offer an immersion in 18th-century European Baroque culture..

L’événement Concert Alcina Die a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme du Pays Diois