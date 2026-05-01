Concert des chorales Le Coeur en fête et Chantequint Place de la République Die
Concert des chorales Le Coeur en fête et Chantequint Place de la République Die samedi 30 mai 2026.
Die
Concert des chorales Le Coeur en fête et Chantequint
Place de la République Cathédrale Die Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 18:00:00
fin : 2026-05-30 20:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Concert organisé par l’Escapade UNRPA, avec la chorale du club le Coeur en fête , Chansons françaises,
et la chorale Chantequint de Saint-Julien-en-Quint, chants du monde.
.
Place de la République Cathédrale Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 77 48 25 85 jf.chaix26@gmail.com
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English :
Concert organized by l’Escapade UNRPA, with the club choir: le Coeur en fête , French songs,
and the Chantequint choir from Saint-Julien-en-Quint, world songs.
L’événement Concert des chorales Le Coeur en fête et Chantequint Die a été mis à jour le 2026-05-10 par Office de Tourisme du Pays Diois
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