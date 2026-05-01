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Conférence Immersion au Choeur d’un Orchestre Symphonique Place de l’Evêché Die

Conférence Immersion au Choeur d’un Orchestre Symphonique Place de l’Evêché Die vendredi 22 mai 2026.

Lieu : Place de l'Evêché

Adresse : Palais Social ESCDD

Ville : 26150 Die

Département : Drôme

Début : vendredi 22 mai 2026

Fin : vendredi 22 mai 2026

Tarif : 5 5 Tarif réduit adhérents

Die

Conférence Immersion au Choeur d’un Orchestre Symphonique

Place de l’Evêché Palais Social ESCDD Die Drôme

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif réduit
adhérents

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22
fin : 2026-05-22

Date(s) :
2026-05-22

Découverte des coulisses d’un orchestre symphonique.
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Place de l’Evêché Palais Social ESCDD Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes   amisdesartsetdumusee@gmail.com

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English :

A behind-the-scenes look at a symphony orchestra.

L’événement Conférence Immersion au Choeur d’un Orchestre Symphonique Die a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme du Pays Diois

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