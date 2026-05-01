Conférence Immersion au Choeur d’un Orchestre Symphonique Place de l’Evêché Die
Conférence Immersion au Choeur d’un Orchestre Symphonique Place de l’Evêché Die vendredi 22 mai 2026.
Die
Conférence Immersion au Choeur d’un Orchestre Symphonique
Place de l’Evêché Palais Social ESCDD Die Drôme
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif réduit
adhérents
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22
fin : 2026-05-22
Date(s) :
2026-05-22
Découverte des coulisses d’un orchestre symphonique.
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Place de l’Evêché Palais Social ESCDD Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes amisdesartsetdumusee@gmail.com
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English :
A behind-the-scenes look at a symphony orchestra.
L’événement Conférence Immersion au Choeur d’un Orchestre Symphonique Die a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme du Pays Diois
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