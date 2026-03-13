Théâtre J’aime la chasse ? Cie PuceandPunez Théâtre les Aires Die

Théâtre J’aime la chasse ? Cie PuceandPunez

Théâtre les Aires Rue Kateb Yacine Die Drôme

Tarif : 7 – 7 – 12 EUR

Tarif réduit

Adhérent de l’association, demandeur d’emploi, professionnel du spectacle, étudiant, quotient familial <900€, Quotient familial <600€ Date : jour - année - mois - jour et horaire : Début : 2026-05-12 20:00:00 fin : 2026-05-12 21:00:00 Date(s) : 2026-05-12 J’aime la chasse ? est un conte documentaire, visuel et musical où Katy, une néo rurale bobo écolo confronte son idéal de la nature à une certaine réalité. . Théâtre les Aires Rue Kateb Yacine Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 26 58 80 35 billetterie@theatre-les-aires.com Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

J’aime la chasse? is a documentary, visual and musical tale in which Katy, a neo-rural bobo ecologist , confronts her ideal of nature with a certain reality.

L’événement Théâtre J’aime la chasse ? Cie PuceandPunez Die a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme du Pays Diois