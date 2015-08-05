Ciné-débat et exposition photo sur le lynx Cinéma Le Pestel Die
Ciné-débat et exposition photo sur le lynx Cinéma Le Pestel Die jeudi 25 juin 2026.
Die
Ciné-débat et exposition photo sur le lynx
Cinéma Le Pestel 16 avenue de la Division du Texas Die Drôme
Tarif : – – 5.8 EUR
-15 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25 20:30:00
fin : 2026-06-25 23:00:00
Date(s) :
2026-06-25
Du Jura au Diois, où en est la population de lynx française ? Rewilding France animera les échanges qui suivront la projection du magnifique documentaire Lynx de Laurent Geslin.
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Cinéma Le Pestel 16 avenue de la Division du Texas Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 62 14 95 34
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English :
From the Jura to the Diois region, what is the status of France’s lynx population? Rewilding France will lead the discussion following the screening of Laurent Geslin’s magnificent documentary *Lynx*.
L’événement Ciné-débat et exposition photo sur le lynx Die a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme du Pays Diois
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