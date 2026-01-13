Fête Gallo-romaine Les remparts Die
Fête Gallo-romaine Les remparts Die vendredi 19 juin 2026.
Fête Gallo-romaine
Les remparts Chemin de Chastel et Bassette Die Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 22:00:00
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19 2026-06-20 2026-06-21
Reconstitution de la vie dans un camp gallo romain, combats, danses, contes…
Atelier payants.
Repas gaulois à réserver obligatoirement.
.
Les remparts Chemin de Chastel et Bassette Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 75 63 34 communelibresaintmarcel@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Re-enactment of life in a Gallo-Roman camp, fights, dances, stories…
Paying workshops.
Gallic meal must be booked in advance.
L’événement Fête Gallo-romaine Die a été mis à jour le 2026-01-13 par Office de Tourisme du Pays Diois