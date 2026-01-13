Fête Gallo-romaine Les remparts Die

Fête Gallo-romaine

Les remparts Chemin de Chastel et Bassette Die Drôme

Début : 2026-06-19 22:00:00

fin : 2026-06-19

2026-06-19 2026-06-20 2026-06-21

Reconstitution de la vie dans un camp gallo romain, combats, danses, contes…

Atelier payants.

Repas gaulois à réserver obligatoirement.

Les remparts Chemin de Chastel et Bassette Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 75 63 34 communelibresaintmarcel@gmail.com

Re-enactment of life in a Gallo-Roman camp, fights, dances, stories…

Paying workshops.

Gallic meal must be booked in advance.

