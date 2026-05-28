Café mortel Salon de thé- La parenthèse de douceurs Die
Café mortel Salon de thé- La parenthèse de douceurs Die jeudi 18 juin 2026.
Die
Café mortel
Salon de thé- La parenthèse de douceurs 58, rue Camille Buffardel Die Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18 17:00:00
fin : 2026-06-18 19:00:00
Date(s) :
2026-06-18
Ensemble, sortons la mort du silence ! Parler de la mort autour d’une boisson avec des inconnu.e.s peut sembler inattendu !
Et pourtant, ces rencontres sont tout sauf lugubres. Elles sont profondes, émouvantes et teintée d’humour.
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Salon de thé- La parenthèse de douceurs 58, rue Camille Buffardel Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes cafemorteldiois@proton.me
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English :
Together, let’s put death behind us! Talking about death over a drink with strangers may seem unexpected!
And yet, these encounters are anything but gloomy. They’re deep, moving and humorous.
L’événement Café mortel Die a été mis à jour le 2026-05-25 par Office de Tourisme du Pays Diois
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