Café mortel Salon de thé- La parenthèse de douceurs Die

Die

Café mortel

Salon de thé- La parenthèse de douceurs 58, rue Camille Buffardel Die Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18 17:00:00

fin : 2026-06-18 19:00:00

Date(s) :

2026-06-18

Ensemble, sortons la mort du silence ! Parler de la mort autour d’une boisson avec des inconnu.e.s peut sembler inattendu !

Et pourtant, ces rencontres sont tout sauf lugubres. Elles sont profondes, émouvantes et teintée d’humour.

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Salon de thé- La parenthèse de douceurs 58, rue Camille Buffardel Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes cafemorteldiois@proton.me

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English :

Together, let’s put death behind us! Talking about death over a drink with strangers may seem unexpected!

And yet, these encounters are anything but gloomy. They’re deep, moving and humorous.

L’événement Café mortel Die a été mis à jour le 2026-05-25 par Office de Tourisme du Pays Diois