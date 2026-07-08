Spectacle Muppets Rapsody / Anonima Teatro Die
lundi 27 juillet 2026 · Die
Informations pratiques
Die
Spectacle Muppets Rapsody / Anonima Teatro
Parvis de la Mairie Die Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 18:30:00
fin : 2026-07-27 19:30:00
Date(s) :
2026-07-27
Bienvenue dans cette folle exploration de la pratique du playback !
Spectacle offert par la Ville de Die dans le cadre de L’Été à Die, en partenariat avec le Théâtre Les Aires.
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Parvis de la Mairie Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 21 08 77
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English :
Welcome to this wild exploration of lip-syncing!
A performance presented by the City of Die as part of L’Été à Die, in partnership with the Théâtre Les Aires.
L’événement Spectacle Muppets Rapsody / Anonima Teatro Die a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme du Pays Diois
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