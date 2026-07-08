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AGENDA · Die

Spectacle Muppets Rapsody / Anonima Teatro Die

lundi 27 juillet 2026 · Die

Informations pratiques

Début
lundi 27 juillet 2026
Fin
lundi 27 juillet 2026
Heure de début
18:30:00
Adresse
Parvis de la Mairie
Ville
26150 Die
Département
Drôme
Tarif

Die

Spectacle Muppets Rapsody / Anonima Teatro

Parvis de la Mairie Die Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 18:30:00
fin : 2026-07-27 19:30:00

Date(s) :
2026-07-27

Bienvenue dans cette folle exploration de la pratique du playback !
Spectacle offert par la Ville de Die dans le cadre de L’Été à Die, en partenariat avec le Théâtre Les Aires.
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Parvis de la Mairie Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 21 08 77 

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English :

Welcome to this wild exploration of lip-syncing!
A performance presented by the City of Die as part of L’Été à Die, in partnership with the Théâtre Les Aires.

L’événement Spectacle Muppets Rapsody / Anonima Teatro Die a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme du Pays Diois

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