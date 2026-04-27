Concert et débat Le Souffle du Berger Abbaye de valcroissant Die
Concert et débat Le Souffle du Berger Abbaye de valcroissant Die mercredi 17 juin 2026.
Die
Concert et débat Le Souffle du Berger
Abbaye de valcroissant 5180 route de l’abbaye Die Drôme
Tarif : 20 – 20 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 18:00:00
fin : 2026-06-17 20:00:00
Date(s) :
2026-06-17
Voyage musical au cœur du pastoralisme
Ce programme, qui mêle répertoires savant et populaire, nous plonge dans la musique pastorale, des airs traditionnels des montagnes aux pièces de cour, bergerettes et brunettes.
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Abbaye de valcroissant 5180 route de l’abbaye Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 88 66 83 08 remy.legaut@nordnet.fr
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English :
A musical journey to the heart of pastoral music
This program, which blends scholarly and popular repertoires, plunges us into pastoral music, from traditional mountain tunes to courtly pieces, bergerettes and brunettes.
L’événement Concert et débat Le Souffle du Berger Die a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme du Pays Diois
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