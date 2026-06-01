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Concert Imperfection Parfaite Café théatre Andarta Die

Concert Imperfection Parfaite Café théatre Andarta Die vendredi 26 juin 2026.

Lieu : Café théatre Andarta

Adresse : 57 rue Emile Laurens

Ville : 26150 Die

Département : Drôme

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : vendredi 26 juin 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Die

Concert Imperfection Parfaite

Café théatre Andarta 57 rue Emile Laurens Die Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 20:30:00
fin : 2026-06-26

Date(s) :
2026-06-26

Musique groove !
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Café théatre Andarta 57 rue Emile Laurens Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 22 00 81 

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English :

Groovy music!

L’événement Concert Imperfection Parfaite Die a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme du Pays Diois

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