Concert Imperfection Parfaite Café théatre Andarta Die

Die

Concert Imperfection Parfaite

Café théatre Andarta 57 rue Emile Laurens Die Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 20:30:00

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

Musique groove !

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Café théatre Andarta 57 rue Emile Laurens Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 22 00 81

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English :

Groovy music!

L’événement Concert Imperfection Parfaite Die a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme du Pays Diois