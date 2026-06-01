Concert Imperfection Parfaite Café théatre Andarta Die
Concert Imperfection Parfaite Café théatre Andarta Die vendredi 26 juin 2026.
Die
Concert Imperfection Parfaite
Café théatre Andarta 57 rue Emile Laurens Die Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 20:30:00
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-06-26
Musique groove !
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Café théatre Andarta 57 rue Emile Laurens Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 22 00 81
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English :
Groovy music!
L’événement Concert Imperfection Parfaite Die a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme du Pays Diois
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