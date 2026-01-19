Visite nocturne des remparts de Die Les remparts Die

Visite nocturne des remparts de Die

Les remparts Chemin de Chastel et Bassette Die Drôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 21:00:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19 2026-07-17 2026-08-11 2026-09-08

Venez découvrir cet ensemble de tours et murailles datant de l’époque romaine de nuit.

.

Les remparts Chemin de Chastel et Bassette Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 75 63 34 communelibresaintmarcel@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and discover this complex of towers and walls dating back to Roman times by night.

L’événement Visite nocturne des remparts de Die Die a été mis à jour le 2026-01-19 par Office de Tourisme du Pays Diois