Le Baraquille fête la Musique et ses 2 ans ! Sarl Baraquilles et Cie Die
Le Baraquille fête la Musique et ses 2 ans ! Sarl Baraquilles et Cie Die dimanche 21 juin 2026.
Die
Le Baraquille fête la Musique et ses 2 ans !
Sarl Baraquilles et Cie 81 rue Camille Buffardel Die Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 15:00:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Trinquons et dansons !
8 vignerons et vigneronnes à découvrir.
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Sarl Baraquilles et Cie 81 rue Camille Buffardel Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes baraquilles@gmail.com
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English :
Let’s raise a glass and dance!
8 winemakers to discover.
L’événement Le Baraquille fête la Musique et ses 2 ans ! Die a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme du Pays Diois
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