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Le Baraquille fête la Musique et ses 2 ans ! Sarl Baraquilles et Cie Die

Le Baraquille fête la Musique et ses 2 ans ! Sarl Baraquilles et Cie Die dimanche 21 juin 2026.

Lieu : Sarl Baraquilles et Cie

Adresse : 81 rue Camille Buffardel

Ville : 26150 Die

Département : Drôme

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Die

Le Baraquille fête la Musique et ses 2 ans !

Sarl Baraquilles et Cie 81 rue Camille Buffardel Die Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 15:00:00
fin : 2026-06-21

Date(s) :
2026-06-21

Trinquons et dansons !
8 vignerons et vigneronnes à découvrir.
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Sarl Baraquilles et Cie 81 rue Camille Buffardel Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes   baraquilles@gmail.com

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English :

Let’s raise a glass and dance!
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L’événement Le Baraquille fête la Musique et ses 2 ans ! Die a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme du Pays Diois

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