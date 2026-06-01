Le Baraquille fête la Musique et ses 2 ans ! Sarl Baraquilles et Cie Die dimanche 21 juin 2026.

Die

Le Baraquille fête la Musique et ses 2 ans !

Sarl Baraquilles et Cie 81 rue Camille Buffardel Die Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 15:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Trinquons et dansons !

8 vignerons et vigneronnes à découvrir.

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Sarl Baraquilles et Cie 81 rue Camille Buffardel Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes baraquilles@gmail.com

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English :

Let’s raise a glass and dance!

8 winemakers to discover.

L’événement Le Baraquille fête la Musique et ses 2 ans ! Die a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme du Pays Diois